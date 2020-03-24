Войти | Зарегистрироваться
13:52

вторник,
24 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Суд по МН17 спрашивает обвинение, есть ли спутниковые изображения запуска ракеты, сбившей самолет

24.03.2020 / 12:17
Суд по делу о сбитом на Донбассе пассажирском "Боинге", рейс МН17, просит обвинение ответить на вопрос, соответствует ли действительности информация о том, что США располагают засекреченными изображениями.

В частности, якобы запуска ракеты Бук, которой был сбит самолет, сделанными со спутника.

Соответствующий запрос в понедельник в судебном комплексе Схипхола в рамках возобновившихся на один день слушаний, которые транслировались по Интернету, озвучил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

"В документах обсуждения, которое состоялось в рамках "круглого стола" в парламентском комитете 22 января 2016 года, сказано, что у США есть доступ к секретным изображениям, сделанным со спутника, которые якобы показывают запуск ракеты. Эта информация была предоставлена нидерландской службе безопасности. В документах также утверждается, что у США нет возражений, чтобы раскрыть эту информацию. Вопрос (суда - ИФ) состоит в том, или это соответствует действительности? И если да, то намерено ли обвинение добавить эту информацию к делу?", - зачитал запрос судья.

Кроме того, суд задал вопрос в отношении письма, отправленного 27 мая 2019 года в США с запросом в отношении "пин-кода и кредитных карт ряда компаний в Тунисе и ряд других пин-код действий между Донецком и Чечней 17 июля 2014". "Вопрос: получила ли прокуратура ответ?", - добавил Стэйнхаус.

Суд также захотел узнать, определило ли обвинение других потерпевших по этому делу. "Суд поднимает эти вопросы уже на этой стадии с тем, чтобы на более поздней стадии обвинение получило бы возможность реагировать либо в письменном виде, либо в ходе слушаний", - пояснил председательствующий.

Следующее судебное заседание назначено на 8 июня.

Как известно, в трагедии МН17, в которой погибло 298 человек, обвиняются три гражданина РФ и один украинец – Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.

Источник

суд, самолет, МН17, спутниковые изображения
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.