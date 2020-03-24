В Чернигове состоялся автомобильный крестный ход с мощами святителя Феодосия

В Чернигове 23 марта состоялся крестный ход с мощами святителя Феодосия, покровителя земли Черниговской.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черниговской епархии, автомобильный молитвенный ход состоялся от кафедрального собора по улицам города с чтением акафиста святителю Феодосию. В 1986 году молитвами святителя Черниговщина была спасена от радиационного загрязнения.

«Многочисленные исцеления свидетельствуют, что святитель Феодосий помогает людям от болезней, связанных с радиацией. Поэтому сегодня молитвенно просили святого и о защите от распространения коронавирусной инфекции. Крестообразно, с четырех сторон на въездах в Чернигов священнослужители останавливались для чтения акафиста святителю и окропили город святой водой», - сообщили в епархии.

Молитвенные шествия будут проходить ежедневно с чтимыми святынями из разных храмов и монастырей епархии.