Войти | Зарегистрироваться
18:39

четверг,
23 января
Онлайн
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Жизнь
Сколиоз: как самостоятельно определить нарушение осанки
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
Жизнь
Сезонная депрессия: как распознать и что делать?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский прокомментировал вероятность встречи с Путиным в Израиле

23.01.2020 / 17:20
Президент Владимир Зеленский не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле, чтобы обсудить обмен пленными.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на общение президента Владимира Зеленского с журналистами в Давосе.

Дословно: "О вероятности этой встречи - может быть, поскольку есть вопрос об обмене пленными, вопрос украинцев, крымских татар на территории России. Будет возможность, обсудим это".

Напомним: 22 января помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Владимир Зеленский просил о встречи с Владимиром Путиным во время визита в Израиль.

В ответ на вопрос, пришлось ли Кремлю отказать во встрече с Зеленским, Ушаков ответил: "Никто никому не отказывал, просто от многих государств поступают предложения о встречах, с учетом графика эти встречи, по крайней мере продолжительные, не представляются возможными".

Формальным поводом визита в Израиль для Владимира Путина является участие в Международном форуме памяти Холокоста и открытие памятника жертвам блокады Ленинграда. Но от него ждут не только этого: больше всего Израиль рассчитывает на возвращение 26-летней израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков, и конструктивный разговор о Сирии, отмечает русская служба ВВС.

Источник

встреча, Путин, Израиль, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.