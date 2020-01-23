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Патриарх Кирилл рассказал, почему память о трагедии Холокоста важна сегодня

23.01.2020 / 17:12
Патриарх Кирилл рассказал, почему память о трагедии Холокоста важна сегодня
patriarchia.ru Источник: Интерфакс
Патриарх с сожалением отметил, что международное сообщество допустило в XXI веке гонения на христиан, чьи права, в том числе, право на жизнь, попираются во многих районах планеты - на Ближнем Востоке, в Африке и Азии

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл обратился со словами солидарности к еврейскому народу в связи с 75-летием Холокоста, выразив сожаление тем, что человечество не до конца усвоило этот исторический урок.

Об этом говорится в обращении Патриарха к участникам V Всемирного форума памяти Холокоста, сообщает «Интерфакс».

«Память об этом страшном событии XX века важна и сегодня. К большому сожалению, мы становимся свидетелями возрождения радикальных идеологий не только на уровне отдельных террористических группировок, но и в масштабе целых государств. Проблема присвоения себе исключительных прав теми или иными политическими или религиозными деятелями в наши дни стоит очень остро. На этом фоне все чаще возникают новые прецеденты антисемитизма, христианофобии, проявления ненависти к другим религиозным традициям», - сказал Предстоятель РПЦ.

Патриарх с сожалением отметил, что международное сообщество допустило в XXI веке гонения на христиан, чьи права, в том числе, право на жизнь, попираются во многих районах планеты - на Ближнем Востоке, в Африке и Азии.

«Вспоминая о геноциде евреев, невозможно обойти вниманием сегодняшний геноцид христиан», - считает Предстоятель РПЦ.

«Из страшных страниц мировой истории человечество должно извлечь уроки, дабы никто и никогда впредь не допускал гибели невинных людей и попрания достоинства личности», - заявил Патриарх.

«В эти памятные дни разделяю вместе с еврейским народом его скорбь», - говорится в обращении.

Источник: Inpress.ua
патриарх Кирилл
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