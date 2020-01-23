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ОП: встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не запланирована

23.01.2020 / 12:50
У президента Украины Владимира Зеленского в рамках рабочего визита в Израиль 23-24 января пока не запланирована встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Если общение на полях Всемирного форума памяти Холокоста состоится, то только для обсуждения вопросов дальнейшего освобождения удерживаемых лиц.

"Президент Украины посетит с рабочим визитом Государство Израиль. В рамках визита запланировано участие Владимира Зеленского в мероприятиях пятого Всемирного форума памяти Холокоста, а также встречи с президентом Израиля Реувеном Ривлиным, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, спикером Кнессета Юлием Эдельштейном и представителями деловых кругов Израиля", - сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.

"Встреча с президентом России, который также примет участие в форуме памяти Холокоста, пока не запланирована. Если общение на полях форума состоится, президент Украины планирует обсуждать только вопросы дальнейшего освобождения удерживаемых лиц", - указали в Офисе президента Зеленского.

Источник

встреча, Путин, Израиль, Зеленский
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