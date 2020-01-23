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Запорожский митрополит рассказал, как во время Холокоста православные спасали евреев

23.01.2020 / 13:00
Запорожский митрополит рассказал, как во время Холокоста православные спасали евреев
День памяти жертв Холокоста Источник: Центр информации УПЦ
Владыка напомнил о том, что начало трагических событий было положено раньше и основывалось «на бесовском, лживом понимании «патриотизма» и на извращенном религиозном чувстве»

Известно огромное количество примеров того, как многие наши соотечественники, в том числе и православные священнослужители и миряне, укрывали евреев от расправы, однако нельзя забывать о том, что страшные преступления против еврейского народа были совершены при активной поддержке и помощи тех украинцев, которые называли себя «националистами».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом в своем Телеграм-канале написал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, выразив поддержку еврейской общине в чествовании памяти жертв Холокоста.

«Там, где начинает действовать вселенское зло, уже нет различий между вероисповеданием, этносом или нацией. Только дьявол может внушить людям идею убивать себе подобных только потому, что они исповедуют другую веру, относятся к другому народу или говорят на другом языке. Ужасает тот факт, что на территории нашей Родины было уничтожено наибольшее количество евреев из числа граждан СССР. Это приблизительно половина всех жертв Холокоста. И это, по разным подсчетам, около миллиона человек», - написал митрополит Лука.

Владыка напомнил о том, что начало трагических событий было положено раньше и основывалось «на бесовском, лживом понимании «патриотизма» и на извращенном религиозном чувстве».
«Дикое и страшное сочетание зверства и религиозности, к сожалению, не стало только достоянием истории. И сейчас появились те, кто каким-то странным образом могут совмещать свою «веру» с насилием и вандализмом. Хотелось бы, чтоб наши соотечественники смогли вынести правильные уроки из прошлого», - отметил митрополит Лука.

Он призвал помнить о том, что память о Холокосте - это не только дань прошлому, а предупреждение нынешнему поколению о том, что «пропагандистское разжигание ненависти по политическим, религиозным, национальным и прочим признакам всегда приводит к расчеловечению и демонизации личности».

 

Источник: Inpress.ua
упц, Холокост
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