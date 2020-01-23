В УПЦ рассказали о реальной цели Церкви

Цель настоящей Церкви – служить Богу, а не бороться за признание своей структуры или против других Церквей.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич написал на свой странице в Фейсбук.

«В последнее время Епифаний (глава ПЦУ, - ред.) и Филарет (глава УПЦ КП, - ред.) дали ряд интервью. В частности, Епифаний в них говорит, что они будут бороться за дальнейшее признание своей структуры. Они борются против УПЦ, забирая наши приходы, борются против РПЦ, "русского мира", а теперь еще и против самого Филарета и так далее. Одним словом, борются.

Филарет со своей стороны также заявляет о борьбе как с ПЦУ, которая зависит от Константинополя, так и с УПЦ, которая, по его словам, зависит от Москвы. И в свой 91-й год он испытывает новый прилив сил, как сказал об этом в недавнем интервью…», - написал протоирей Николай Данилевич.

Священник отметил, что «очевидно, смысл существования и первого и второго, и их структур заключается в борьбе. Они борются. А поводов для борьбы находят много и каждый день. И не успокаиваются. А кто же служить будет? Богу и людям. Цель настоящей Церкви - служить, а не бороться».

Отец Николай Данилевич рассказал, к какой борьбе призывает верующих УПЦ.

«В риторике Блаженнейшего Митрополита Онуфрия нет заявлений о борьбе с кем-то из них. Разве что о борьбе с грехом и дьяволом. Но есть слова о любви к ближнему, о терпении ближнего, о смирении, о служении людям и послушании Богу», - подытожил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ.