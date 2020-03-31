В сети доступен виртуальный 3D тур по Храму Гроба Господня

Православная социальная сеть «Елицы» запустила новый проект – «Виртуальное паломничество».

Проект создан для того, чтобы каждый желающий мог, не выходя из дома, посетить самые известные христианские святыни мира, сообщает «Благовест Инфо».

Проект задумывался, в том числе, для людей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы помочь им побывать в святых местах.

Первый виртуальный 3D тур посвящен Храму Гроба Господня. С помощью проекта каждый сможет посетить храмовый комплекс и услышать рассказ о его святынях от гида храма Воскресения Христова.

«Виртуальный тур в Храм Гроба Господня позволяет оказаться в местах, где происходили Библейские события. Пережить все те чувства, которые испытывают паломники, поднимаясь на Голгофу, к месту распятия Христа. Увидеть поражающую воображение ротонду, в центре которой находится Кувуклия – часовня над пещерой Гроба Господня, место погребения и воскресения Спасителя», - говорится в пресс-релизе авторов проекта.

Функционал проекта очень прост. С помощью любого устройства (компьютера, планшета или смартфона) необходимо зайти на сайт проекта и начать виртуальный тур. С помощью курсора можно вращать трехмерное изображение в любую сторону под разным углом, что позволяет рассмотреть каждую панораму в деталях.

Ознакомиться с виртуальным туром по Храму Гроба Господня можно здесь.