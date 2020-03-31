Войти | Зарегистрироваться
13:31

вторник,
31 марта
Онлайн
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
Жизнь
Как питаться в Великий пост: 4 важных правила
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором зафиксированы случаи заражения коронавирусом

31.03.2020 / 12:24
На Буковине священник УПЦ совершил крестный ход вокруг села, в котором зафиксированы случаи заражения коронавирусом
Черновицко-Буковинская епархия Источник: Центр информации УПЦ
Из-за строгого карантина и запрета властей на массовые собрания иерей Аркадий Гривул совершил крестный ход без прихожан

В Черновицкой области настоятель Свято-Успенского храма УПЦ села Брусница совершил крестный ход вокруг села, осеняя окрестности иконой преподобных отцов Киево-Печерских и окропляя святой водой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии УПЦ, в селе зафиксированы случаи заражения коронавирусом.

Из-за строгого карантина и запрета властей на массовые собрания иерей Аркадий Гривул совершил крестный ход без прихожан. Священнослужитель молился об избавлении края от коронавируса.

«Село Брусница уже 2 недели находится на строгом карантине. Пусть милость Божия будет со всеми нами», – сказал священник. 

Источник: Inpress.ua
упц, Буковина
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
31 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.