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Сивохо уже не является советником секретаря СНБО

31.03.2020 / 12:17
Шоумен Сергей Сивохо больше не является советником на общественных началах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины по вопросам реинтеграции Донбасса.

"Сивохо Сергей Анатольевич не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах", - подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" в аппарате СНБО.

21 октября 2019 года экс-КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо сообщил, что назначен на должность советника секретаря СНБО Украины по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса, и опубликовал удостоверение советника секретаря СНБО на его имя, которое было выдано 18 октября 2019 года.

30 октября на "Форуме единства" в Мариуполе Сивохо анонсировал создание Национальной платформы примирения и единства для "поиска диалога на пути к миру". Он подчеркнул, что целью этого является "объединение всех здравомыслящих сил Украины для поиска диалога на пути к миру". Сивохо сказал, что для возвращения в состав Украины Донбасса и проживающих на оккупированных территориях людей необходимо, как в семье, научиться "понимать, прощать и просить прощения".

12 марта 2020 года презентация этой платформы в Киеве была сорвана ветеранами полка "Азов". Представители партии "Национальный корпус" указали, что Сивохо называет войну с РФ "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину", они направили соответствующее обращение в Службу безопасности Украины.

В этот же день секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что его советник Сивохо не уполномочен представлять позицию ведомства, при этом назвал произошедшее с ним на презентации "Национальной платформы примирения и единства" недопустимым.

16 марта около 20 народных депутатов фракции "Слуга народа" обратились к секретарю СНБО Данилову с просьбой уволить с должности своего советника Сивохо.

Источник

СНБО, Сивохо
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