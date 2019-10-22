"Кварталовцу" Сивохо нашли должность в СНБО

Об этом свидетельствует facebook Сивохо

Дословно: "Начинаю неделю в новой должности: Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Для меня это большая ответственность! Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы".

Сивохо опубликовал фото удостоверения советника секретаря СНБО. В удостоверении отмечено, что оно выдано 18 октября 2019 года.

Напомним: креативный продюсер ООО "Квартал 95" Сергей Сивохо был кандидатом от "Слуги народа" на округе №49 в Донецкой области, но занял лишь третье место, уступив кандидату от "Оппоблока" Борису Колесникову и кандидату от ОПЗЖ Валерию Гнатенко, который и победил на окурге.

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