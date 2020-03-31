На Львовщине в храмах УПЦ ежедневно молятся священномученику Харалампию об избавлении от пандемии

В храмах Львовской епархии Украинской Православной Церкви ежедневно читается канон священномученику Харалампию с молитвами об избавлении от пандемии коронавируса.

Совершение канона за богослужениями благословил духовенству митрополит Львовский и Галицкий Филарет, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Текст канона и молитв опубликован на официальном сайте Львовской епархии.

*** Святой Харалампий, епископ фессалийского города Магнезии, северо-восточная область Греции, проповедовал веру во Христа. Весть о его проповеди дошла до правителя области Лукиана и военачальника Лукия, по распоряжению которого святой был схвачен и приведен на суд, где твердо исповедал веру во Христа и отказался принести жертву идолам.

Несмотря на преклонный возраст епископа, ему было уже 113 лет, его начали жестоко пытать. Святой при этом обращался к мучителям: «Благодарю вас, братия, вы обновили дух мой!».

По его молитве стали совершаться многочисленные чудеса. Во Христа уверовала даже дочь императора Галина, которая дважды скинула идолов в языческом храме. По приказу императора святителя били камнями по устам, хотели поджечь бороду, из которой вышло пламя, опалившее мучителей. Император приказал мучить святого, и наконец, осудил его на усечение мечом.

Священномученик Харалампий принял мирную смерть до казни. Священномученик Харалампий, епископ Магнезийский, мученики Порфирий и Ваптос и три жены мученицы пострадали в 202 году.

По преданию, во время молитвы перед казнью ему явился Господь и сказал, что святой может просить у Него все, что угодно. Харалампий просил, чтобы в местности, где будут почивать его мощи и чтить его память, не было ни голода, ни эпидемий, но воцарились мир и благосостояние.