Рада уволила министров Уманского и Емца

Об этом свидетельствует голосование в Верховной Раде, трансляция заседания

Увольнение Уманского поддержали 249 народных депутатов, увольнение Емца – 271 нардеп.

При этом депутаты провалили оба голосования за назначение новым министров – и за кандидатуру Сергея Марченко на министра финансов, и за Максима Степанова на пост главы Минздрава.

А вопрос назначения министром энергетики Ольги Буславец сняли с рассмотрения по просьбе президента: Владимир Зеленский прислал в Верховную Раду соответствующее письмо, сообщил спикер Дмитрий Разумков.

Таким образом, упомянутые три министерства остались без руководителей.

Напомним: на прошлой неделе стало известно, что Емца и Уманского могут скоро уволить. В воскресенье, 29 марта, депутаты фракции "Слуга народа" встречались со Степановым, Марченко и Буславец о возможных назначений

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что министр финансов Игорь Уманский и министр здравоохранения Илья Емец уже подали в отставку. Однако у Емца заявили, что он заявления не писал.

Игорь Уманский и Илья Емец стали министрами только 4 марта, когда был назначен новый Кабинет министров во главе с Денисом Шмыгалем.

Емцу пришлось сразу бороться с распространением коронавирусной болезни COVID-19, решать насущные проблемы, связанные с пандемией и преодолевать ее последствия. Уманский же предстал перед необходимостью искать финансирование для борьбы с коронавирусом, урезая другие статьи бюджета.

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