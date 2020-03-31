Глава Западноевропейской Архиепископии сказал, что ПЦУ вносит разделения внутри себя

Если Церковь сама вносит разделения внутри себя – это очень опасно.

Об этом сказал глава Западноевропейской Архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн (Реннето) в интервью информационному порталу «Собор.by».

«В нашей Архиепископии было много людей, которые не принимали того, что происходит в Украине. И я сам полагаю, что то, что было сделано, было сделано очень плохо. Как говорят в таких случаях, ни уму, ни сердцу. Это несуразное строение, оно не может быть церковным, оно, будем реалистами, не может быть основанием церковного здания в Украине, это нечто очень опасное», – рассказал он.

По словам владыки Иоанна, совершенное Фанаром в Украине причиняет ему большую боль.

«Это значит – внедрить разделение: это когда сама Церковь разделяет Церковь. Для меня это источник страдания, потому что, если Церковь сама вносит разделения внутри себя, к чему это приведёт, как нам жить в будущем?», – сказал архиерей.

Он рассказал, что Константинопольский патриархат конфликтовал с Западноевропейской Архиепископией по поводу окормления украинцев, которые живут за пределами своей Родины.

«Ситуация, которую создали в Украине, опосредованно повлияла на нас таким образом, что Константинопольский патриархат попросил новую украинскую структуру больше не заниматься украинцами, живущими за рубежом, и что их будет окормлять сам Константинопольский Патриархат. Наше же церковное служение распространяется на всех: мы можем заниматься и украинцами, и русскими и т.д. У нас нет претензии на монополию, но мы открыты каждому, кто хочет принимать участие в нашей церковной жизни. И у меня были конфликты на этой почве», – отметил митрополит Иоанн.

Глава Западноевропейской Архиепископии уверен, что лишь соборно можно преодолеть религиозный конфликт в Украине.

«Я полагаю, что все, кто задаются этим вопросом, в настоящее время, думают, что только соборным, синодальным путём мы сможем из этого кризиса выйти. Потому что, если две стороны останутся на своих непримиримых позициях, согласия не будет. Нужно стремиться к сближению позиций, нужна работа, которая восстановит синодальность, общение, соборность», – подчеркнул митрополит Иоанн.

Он добавил, что многие Поместные Церкви «не очень смелы в отношении этого вопроса».

«Константинопольский Патриархат заявляет: "У меня все права". Но, может быть, у него нет всех прав без соборности… Все права у него, возможно, есть, но в рамках соборности. А если нет соборности в нашей Церкви, единство в опасности, потому что дух Православной Церкви всегда был духом соборным. Если нет соборного духа, который нуждается в диалоге, которому нужно смирение… Если этого духа нет, мы останемся в положении разделения, и это очень предосудительно для жизни Православной Церкви», - подытожил архиерей.