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На Полтавщине УПЦ шьет защитные маски

31.03.2020 / 10:25
На Полтавщине УПЦ шьет защитные маски
Полтавская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
При изготовлении респираторных масок придерживаются всех санитарных норм и требований

На Полтавщине Украинская Православная Церковь начала пошив индивидуальных защитных масок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, маски будут бесплатно раздавать духовенство и волонтеры.

Епархиальный отдел благотворительности и социального служения, силами волонтеров и православной молодежи планирует пошить достаточное количество защитных масок.

При изготовлении респираторных масок придерживаются всех санитарных норм и требований.

Средства индивидуальной защиты будут раздавать в храмах и монастырях Полтавской епархии. Прежде всего, ими обеспечат пожилых людей, находящихся в зоне риска заболевания коронавируса.

Источник: Inpress.ua
полтава, упц
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