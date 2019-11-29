В Полтаве верующие УПЦ и Румынской Церкви отметили память преподобного Паисия Величковского

В Полтаве в Крестовоздвиженском монастыре 28 сентября, в день памяти преподобного Паисия Величковского, митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершил Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, ему сослужили представители духовенства УПЦ и делегация Румынской Православной Церкви во главе с игуменом Нямецкого монастыря архимандритом Бенедиктом.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Архимандрит Венедикт поблагодарил митрополита Филиппа за приглашение посетить Полтаву и отметил, что для братии Нямецкого монастыря большая радость молиться на родине преподобного Паисия Величковского, в монастыре, где хранится ковчег с частицей мощей святого.

*** Преподобный Паисий Величковский родился в 1722 году в Полтаве в семье священника. В 17 лет поступил в Любечский монастырь, откуда отправился в Молдавию, а затем - на Святую Гору Афон, где основал Ильинский скит. На Святой Горе Паисий переводил на церковно-славянский язык творения святых. Это стало главным делом его жизни.

В 1763 году старец Паисий вместе с последователями отправился в Молдову и поселился в монастыре Драгомирна. Через некоторое время преподобный переселился в монастырь Секул, а позже - в монастырь Нямец.

Монашеское братство преподобного Паисия насчитывало около тысячи человек 23-х национальностей.

Умер старец Паисий 28 ноября 1794 года в Нямецком монастыре и был похоронен в главном храме обители.

Мощи преподобного Паисия Величковского были обретены в 2013 году. Священный Синод Румынской Православной Церкви принял решение, что их частицы не будут раздаваться по храмам и монастырям. Исключение было сделано лишь для четырех мест: Ильинского скита на Святой Горе, основанного святым Паисием, монастырей Драгомирна и Секул, в которых преподобный был игуменом, и родины святого - Полтавы.

28 ноября 2016 года архиепископ Ясский Феофан доставил в Полтаву ковчег с частицей мощей преподобного Паисия. С тех пор святыня постоянно находится в Полтавском Крестовоздвиженском монастыре.