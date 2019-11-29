Войти | Зарегистрироваться
11:48

пятница,
29 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Кипрской Церкви заявили, что признание ПЦУ Фанаром неканонично и усугубляет раскол в Православии

29.11.2019 / 11:36
В Кипрской Церкви заявили, что признание ПЦУ Фанаром неканонично и усугубляет раскол в Православии
Митрополит Никифор Источник: Ромфея
По словам митрополита, никому не позволительно оставаться равнодушным к церковному кризису в мировом православии

Вселенскому православию грозит раскол после признания неканонической Православной Церкви Украины.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на греческий ресурс Romfea.gr, об этом заявил митрополит Киккский и Тиллирийский Никифор во время своего выступления 28 ноября на международной конференции «Монашество и современный мир» в Никосии на Кипре.

«Трагедия раскола любимой во Христе братии грозит расколоть тело единой Святой Соборной и Апостольской Церкви Христовой. Мы переживаем сегодня события, которые, к сожалению, напоминают канун большого раскола 1054 года, который разделил Вселенское христианство на западных католиков и восточных православных. Раскол грозит Вселенскому Православию после присоединения Предстоятелей Александрийской и Элладской Церквей к решению Вселенского Патриарха», - отметил митрополит Никифор, комментируя решение Патриарха Варфоломея предоставить автокефалию ПЦУ и признания ее некоторыми Поместными Церквями.

По словам митрополита, никому не позволительно оставаться равнодушным к церковному кризису в мировом православии.

«Мы все должны перевести наше пассивное беспокойство в активную ответственность. Мы должны в молитве призывать милость Божию и просвещение Святого Духа, с тем чтобы Предстоятели Поместных Православных Церквей, прислушались к голосу Господа, победили неразрешенный эгоизм, навязчивые идеи и манию власти и начали братский всеправославный диалог, направленный на преодоление настоящего кризиса, что угрожает единству Православия», - сказал кипрский иерарх.

Митрополит Никифор подчеркнул, что реализация принципа соборности посредством Всеправославного диалога поможет найти выход из кризиса, в котором находится Церковь.

Источник: Inpress.ua
упц, пцу
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.