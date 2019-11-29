Для Альперина будут просить арест или залог 280 миллионов

Об этом сообщает информированный источник.

По словам источника, обвинение будет ходатайствовать об аресте Альперина с альтернативой внесения залога в 288 млн гривен.

Меру пресечения ему будут избирать в Высшем антикоррупционном суде, вероятно, 29 ноября.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

Напомним: Национальное антикоррупционное бюро задержало Вадима Альперина, когда он с адвокатом пришел к следователям. По данным следствия, он - глава преступной организации, которая путем махинаций незаконно ввозила товары в Украину. Схема нанесла интересам государства более 77,7 млн грн убытков.

28 ноября Альперину объявили подозрение по ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины ( "злоупотребление властью или служебным положением").

До этого детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

В частности сообщалось, что был задержан заместитель начальника Киевской городской таможни ГФС Сергей Тупальский.

Дело, в рамках которого задержали таможенника, связано с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным.

Источник УП сообщил, что Альперину удалось скрыться. Президент Владимир Зеленский в своем сообщении на Facebook подтвердил побег Альперина и попросил украинцев "помочь" беглецу встретиться с детективами НАБУ. Даже пообещал ценный подарок за помощь.

После этого в Facebook появился аккаунт Альперина, который заверил, что сам придет на допрос.

В январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.

Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.

Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.

Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.

В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.

Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.

Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.

В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.

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