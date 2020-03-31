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Рада назначила новых глав Минздрава и Минфина

31.03.2020 / 11:15
Верховная Рада назначила министром здравоохранения Максима Степанова и министром финансов Сергея Марченко.

Об этом шла речь на внеочередном заседаним парламента в понедельник, 30 марта

Кандидатуру Марченко поддержали 256 депутатов, Степанова - 246.

В частности, по Степанова 195 голосов отдала фракция "Слуга народа", 21 - ОПЗЖ, 13 - группа "Доверие" и 9 внефракционных.

За Марченко проголосовали 212 "слуг", 17 членов фракции "Голос", 15 депутатов из "Доверия" и 7 внефракционных.

Напомним: это уже второй раз за понедельник Рада пытается назначить Марченко и Степанова. С первой попытки они не набрали необходимого количества голосов.

До этого Верховная Рада освободила Игоря Уманского от должности министра финансов и Илью Емца с должности министра здравоохранения.

Максим Степанов уже рассматривался на должность главы Минздрава после отставки Кабмина Гройсмана в 2019 году.

Степанов - бывший руководитель Одесской области. Его отец был главным врачом в Славянске (и оказался в списках сепаратистов сайта "Миротворец").

В апреле 2019 года Степанов отказывался покидать пост председателя Одесской ОГА по указу тогдашнего президента Петра Порошенко, но его таки уволили.

Степанов называл себя кумом бывшего губернатора Одесской области Игоря Палицы (6 мая 2014 года - 30 мая 2015), которого в свое время считали доверенным лицом Игоря Коломойского.

Источник

Минздрав, ВР, Минэкономики
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