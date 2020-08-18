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В УПЦ опубликовали текст молебна о семье

18.08.2020 / 16:41
В УПЦ опубликовали текст молебна о семье
Митрополит Онуфрий Источник: Центр информации УПЦ
Полный текст молебна опубликовала Синодальная литургическая комиссия УПЦ

В Украинской Православной Церкви утвердили текст молебна о семье.

Как сообщает Центр информации УПЦ, текст молебна был утвержден для богослужебного использования на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви 17 августа.

Полный текст молебна опубликовала Синодальная литургическая комиссия УПЦ.

Как сообщалось ранее, Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании 17 августа принял решение о создании рабочей группы для изучения вопроса возможности открытия и деятельности церковно-приходских больниц (амбулаторий) и создал в составе Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам пастырской опеки казачества Украины и духовно-физического воспитания молодежи Коллегию казачьих военных священников.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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