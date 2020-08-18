На Кропивниччине священники УПЦ отпели воина ООС

На Кропивниччине селе Новогригорьевка Первая священники Украинской Православной Церкви совершили погребение старшего сержанта Сергея Поховича, погибшего в зоне ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Александрийской епархии, отпевание совершил благочинный Долинского округа протоиерей Виктор Мисяйло в сослужении священников района.

Сергей Похович проходил службу по контракту с 2018 года в мотопехотном батальоне 57-й бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко. Как стало известно, во время выполнения служебных обязанностей в Ясиноватском районе Донецкой области, он подорвался на мине.

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