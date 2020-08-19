Подал в отставку посол Беларуси, который публично поддержал протесты

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TUT.by.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", - рассказал Лещеня.

В МИД объяснили, что решение об отставке посла принимается лицом, назначившим его, то есть главой государства. "Самоотвод" дипломатов тоже рассматривает президент - должен быть подписан указ. Пока указа об отставке Лещени не было.

16 августа посол Беларуси в Словакии, бывший помощник президента Игорь Лещеня выступил в поддержку граждан, вышедших на мирные протесты после выборов президента.

"Как и все белорусы, я шокирован историями о пытках и избиениях моих сограждан", - заявил дипломат.

Лещеня стал первым белорусским дипломатом, который публично выступил с поддержкой протестов в Беларуси.

В понедельник двое сотрудников МИД Беларуси вышли на лестницу ведомства, чтобы выразить свою поддержку протестам против фальсификации выборов.

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