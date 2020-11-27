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Беларусь вручила ноту протеста украинскому послу

27.11.2020 / 12:20
Министерство иностранных дел Беларуси вызвало посла Украины Игоря Кизима из-за "антибелорусских акций" и протестов у дипломатических зданий Беларуси в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба белорусского МИДа

Дословно: "Украинскому дипломату вручена нота МИД, в которой белорусская сторона выразила решительный протест в связи с непрекращающейся серией антибелорусских акций в отношении посольства Республики Беларусь в Украине и потребовала обеспечить на надлежащем уровне безопасность дипломатической миссии"...

Кизиму выразили "крайнюю озабоченность бездействием компетентных органов Украины по пресечению провокаций и отсутствием должных мер реагирования на соответствующие официальные запросы белорусской стороны".

Ведомство заявляет, что "деятельность радикальных элементов" у здания посольства в Киеве создает угрозу для функционирования и безопасности сотрудников посольства и членов их семей.

Отмечается, что Беларусь ожидает реакции от Украины в связи с провокациями в отношении консульства Беларуси во Львове.

Там также надеются, что "акты вандализма будут надлежащим образом расследованы, получат соответствующую оценку правоохранительных органов Украины, а виновные понесут справедливое наказание".

Напомним, в Беларуси после президентских выборов с 9 августа продолжаются массовые протесты против самопровозглашенного президента Александра Лукашенка.

Украина, многие европейские страны, США и Канада не признают Лукашенко президентом Беларуси.

После выборов Украина поставила на паузу международные отношения с Беларусью. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова к сотрудничеству с белорусской оппозицией.

Источник

посол, Беларусь, нота протеста
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