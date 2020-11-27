В УПЦ издали книгу изречений Митрополита Онуфрия «Всегда с Богом»

В Черновцах вышла книга «Всегда с Богом», в которой собраны слова, послания и ответы Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, в книге опубликованы высказывания Предстоятеля Украинской Православной Церкви за 2015-2018 годы. Они касаются различных аспектов духовной и общественной жизни.

Данный сборник – второй из серии книг изречений Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, издаваемых Черновицко-Буковинской епархией УПЦ. Первый том «Бог призвал, и я пошел» увидел свет в 2019 году. Анонсирован выход третьего тома.

Приобрести книгу «Всегда с Богом» можно на складе-магазине Черновицко-Буковинской Консистории и в Введенском женском монастыре.