Шмыгаль хочет жестче наказывать за отсутствие маски в транспорте и помещениях

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщает 16 июня правительственный портал.

Руководитель Кабмина отметил, что главы областных государственных администраций имеют достаточно полномочий, чтобы в своих регионах не допускать резкого роста количества больных COVID-19.

Он призвал руководителей областей держать эпидемию под контролем и объяснять обществу, что смягчение карантина не является его отменой.

Прямая речь Шмыгаля: "Людям надо разъяснять эти вопросы. О соблюдении социальной дистанции, о соблюдении масочного режима.

Мы готовы пересмотреть вопрос ношение масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальны.

Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте.

Очень важно постоянно коммуницировать с обществом с целью соблюдения этих социальных мер...

Пока мы видим незначительный, но рост количества подтвержденных больных. Для того, чтобы не допустить в определенный момент экспоненциального роста заболевших и перегрузки медицинских учреждений, надо действовать сейчас.

Вполне достаточно той власти, тех полномочий у каждого из вас, уважаемые главы ОГА, для того, чтобы мы ситуацию держали на контроле и адаптивный карантин приносил свои результаты".

Премьер отметил, что Министерство здравоохранения перечислило средства, поэтому все необходимые медицинские средства для передачи их в регионы закупаются.

Но, добавил Шмыгаль, каждая область и каждое медицинское учреждение имеют свои ресурсы, поэтому необходимо ускорить закупки и пополнить медицинские учреждения средствами индивидуальной защиты.

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