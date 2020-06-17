Собор Святой Софии может стать мечетью уже 15 июля - турецкие СМИ

15 июля собор Святой Софии в Стамбуле может стать действующей мечетью.

Об этом сообщило турецкое интернет-издание Haberler.com.

По данным издания, правящая партия страны -Партия справедливости и развития, которую возглавляет президент Турции Эрдоган, провела среди членов парламента страны опрос об отношении к превращению собора Святой Софии в мечеть.

По результатам опроса, большинство поддерживает эту идею.

Согласно опросу, большинство членов турецкого парламента – 40% членов Республиканской народной партии, 90% членов Партии справедливости и развития и Партии националистического движения, а также 70% членов Хорошей партии – высказались за то, чтобы собор Святой Софии стал мечетью.

Как сообщалось ранее, по указанию президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана в конце мая в честь окончания месяца Рамадана, в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх в память о взятии Стамбула турками, а 2 июля Государственный совет Турции рассмотрит возможность смены статуса храма Святой Софии с музея на действующую мечеть.

Действия Эрдогана вызвали негативную реакцию христиан по всему миру и неоднозначную оценку в турецком обществе.

Константинопольский Патриарх Варфоломей официально не отреагировал на действия турецких властей.

В экспертной среде отсутствие реакции главы Константинопольского Патриархата на возможное превращение древней православной святыни в мечеть связывают с зависимостью Патриарха Варфоломея от турецких властей и с обвинениями в соучастии в попытке госпереворота в стране, а также в связях с оппозиционным проповедником Фетхуллахом Гюленом.