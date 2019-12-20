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Ельченко стал послом Украины в США

20.12.2019 / 14:52
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Владимира Ельченко с должности постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Об этом свидетельствуют указы президента от 18 декабря

Указом №910 Зеленский уволил Ельченко с должности постпреда в ООН и посла в Ямайке.

В указе №911 говорится: "Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США".

О назначении Ельченко несколько дней назад говорил министр МИД Вадим Пристайко.

Кроме того, Зеленский назначил посла Украины в Китайской народной республике - Сергея Камышева, посла в Молдове - Марка Шевченко, посла в Катаре - Андрея Кузьменко, посла в Иорданского Хашимитского Королевства - Мирославу Щербатюк.

Напомним: 19 июля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в США. С тех пор эта должность оставалась вакантной.

С 2015 года Ельченко был постоянным представителем Украины при ООН.

Источник 

США, посол, Ельченко, Зеленский
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