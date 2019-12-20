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Рада приняла закон о парламентских ВСК и СВСК

20.12.2019 / 15:23
Парламент принял в целом законопроект "О временных следственных и временных специальных комиссиях Верховной Рады", учтя девять из 10 предложений президента.

За соответствующий законопроект № 0979 на заседании в четверг, 19 декабря, вечером проголосовало 337 народных депутатов.

"Парламент, в котором большинство президента, преодолел вето президента на закон о временных следственных комиссиях... Обидно, что там нет компонента об импичменте, но и так существенное расширение полномочий парламентского контроля", - написал депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин на своей странице в Фейсбуке.

Народные депутаты, в частности, согласились с приложением президента, что статус и порядок деятельности специальной временной следственной комиссии, которая создается Верховной Радой в соответствии со статьей 111 Конституции Украины для проведения расследования во время процедуры устранения президента с поста в порядке импичмента существенно отличается от статуса и порядка деятельности временных специальных и временных следственных комиссий, создаваемых парламентом в соответствии со статьей 89 Конституции Украины и поэтому унормирование деятельности такой комиссии в данном законе является неоправданным.

Рада также согласилась с президентом, что Организация и порядок деятельности следственных комиссий и специальных комиссий определяются Конституцией Украины, Регламентом Верховной Рады и другими законами, а не постановлениями парламента.

Депутаты не учли предложение президента о том, что должны быть четко определены основания создания таких комиссий, "то есть установлены критерии определения общественного интереса".

По мнению президента, "такие основания должны корреспондировать с конституционно определенными полномочиями Верховной Рады".

Рада объяснила свое несогласие с предложением президента тем, что решение о создании временной следственной комиссии принимает Верховная Рада в пределах полномочий определенных Конституцией Украины.

"Кроме этого, Конституция Украины не раскрывает смысл словосочетания "общественный интерес", имеет оценочный характер, а его критерии могут со временем меняться, а потому не могут быть формализованы", отмечается в замечаниях профильного комитета к предложению президента в сравнительной таблице.

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депутаты, ВР, ВСК, СВСК
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