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В МИД опубликовали заявление о российских паспортах в оккупированном Крыму

17.06.2020 / 15:23
В украинском министерстве иностранных дел напомнили, что жители оккупированного Крыма имели объективные причины, чтобы согласиться на принудительную паспортизацию РФ в Крыму.

Иначе им угрожали репрессии и преследования, кроме того, Украина эти документы не признает.

Об этом сообщает пресс-служба МИД

Дословно: "В последние дни в информационном пространстве наблюдается искусственная дискредитационная кампания относительно российских паспортов, что навязывались гражданам Украины российской оккупационной администрацией Крыма с марта 2014 года.

Граждане Украины, проживающие в АР Крым и г.Севастополь, фактически были лишены права выбора.

Возможности отказа от российского гражданства были жестко ограничены путем определения недостаточного количества соответствующих центров и слишком коротких сроков приема заявлений об отказе".

В МИД пишут, что принудительная паспортизация - это элемент репрессивной политики и системного давления государства-агрессора по отношению к гражданам Украины, которые вынуждены жить в условиях оккупации.

Кроме того, в случае отказа жителей Крыма от получения российских паспортов, искусственно ограничивались их права на трудоустройство, медицинскую защиту, социальную и пенсионную помощь.

Отсутствие российского паспорта могла стать причиной принудительной депортации, запрета на въезд на территорию Крыма, преследования проукраинских активистов, в т.ч. журналистов, со стороны оккупационных властей.

Отмечается, что жители Крыма имели все основания для опасений, что из-за подачи заявлений об отказе от российского гражданства оккупационная власть осуществляла "инвентаризацию" оппонентов для проведения репрессий.

Украинцы были вынуждены получать российские паспорта еще и для того, чтобы сохранить свои дома, имущество на оккупированном полуострове.

Еще один шаг к навязыванию российского гражданства недавнее подписание президентом РФ Владимиром Путиным указа о лишении украинских граждан возможности владения землей в оккупированном Крыму.

В МИД отмечают, что закон Украины четко определяет, что принудительная паспортизация украинцев в Крыму не признается Украиной и не является основанием для потери гражданства Украины.

Напомним: недавно украинский журналист Павел Казарин написал в Facebook, что имеет российский паспорт от которого не может официально избавиться уже более 2 лет. Документ он получил после аннексии Крыма, поскольку хотел там остаться.

Источник

Крым, МИД, российские паспорта
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