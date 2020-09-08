Блондинки за углом. Кандидатки в мэры Славянска Штепа и Алтунина поспорили о масштабах своего воровства - СМИ

Так кандидат на пост головы Славянской ОТГ от «Слуги народа» Ольга Алтунина в ходе встречи с активом Зе-команды ответила сепаратистке Неле Штепе, назвавшей ее перед этим вместе с другими кандидатами «мелкой воришкой и горе-кандидатом», передает «Антикор».

Алтунина назвала Штепу «откровенно слабым управленцем», не решившей за годы мэрства ни одной важной для Славянска проблемы. При этом, она возмутилась ее «остервенелыми нападками на действующего мэра, который латает дыры после Штепы».

«Штепа не обеспечила Славянск водой, угробила Славкурорт, продала рекреационные участки. Другой на ее месте после подобных криминальных историй отказался от власти и жил богатой спокойной жизнью. Благо, деньги и возможности у Штепы есть. Но она хочет и дальше зарабатывать на бюджете Славянской громады, выдвигаясь на пост головы», - заявила Алтунина.

Она подчеркнула, что жители Славянска и соседних поселков не должны вестись на показные эмоции Штепы, за которыми – «циничный криминальный расчет».

«Если Штепа путем тотальных фальсификаций выиграет выборы, Славянск ожидает трагедия, еще большее запустение и разграбление, чем было при ее мэрстве. Она – токсична для Президента, его офиса и Кабинета Министров. С ней, как с руководителем громады, никто не будет иметь дело. А значит Славянск снова не получат целевое финансирование из центра для решения важнейших проблем. Значит в городе, как и прежде, не будет водоснабжения, ровных дорог, дворца культуры, нормальных школ, детских садов и больниц», - заявила Алтунина.

По ее мнению, приход во власть Штепы – это «разгул коррупции и рейдерства».

«Уже сегодня ко мне обращаются славянские бизнесмены, получающие угрозы от Штепы. Та шантажирует предпринимателей, вымогая деньги на выборы, и угрожая выдавить их бизнес из Славянска. Вы можете представить этот страшный сон, что будет, если Штепа действительно станет головой громады… Тогда всем нам придется собирать чемоданы и бежать в другие регионы. Штепа – это криминальный беспредел и экономический коллапс для Славянска», - подчеркнула Алтунина.