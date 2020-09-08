Рада не получала предложений о кадровых изменениях в правительстве - Разумков

Об этом сказал председатель ВР Дмитрий Разумков в интервью изданию "Украинские новости" .

"Относительно усиления Кабмина, пока что предложений о досрочном прекращении полномочий того или иного министра от депутатов или представлений от самого Премьера не поступало", - отметил спикер.

Говоря о сотрудничестве между парламентом и Кабмином, он отметил, что "бывают ситуационные моменты", не всегда есть понимание между комитетом и профильным министерством.

"Вы же понимаете, что всегда есть дискуссии, иногда даже слишком жесткие. Если мы говорим о Премьер-министре Денисе Шмыгале, то у меня лично с ним и человеческие, и профессиональные отношения, на мой взгляд, абсолютно нормальные", - сказал Разумков.

Напомним, ранее первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук в эфире одного из украинских телеканалов допустил вероятность кадровых изменений в экономическом блоке правительства.

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