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Зеленский о возвращении пленных: Украина своих не бросает

08.09.2020 / 16:48
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина борется за каждого политзаключенного и пленного украинца. Он отметил, что возвращение украинских граждан домой должно произойти без всяких "но".

Об этом Зеленский написал в Facebook.

Так президент отреагировал на годовщину масштабного обмена пленными, который состоялся в 2019 году.

"Тогда мы все почувствовали себя невероятно сильными. Ведь только сильная страна борется за каждого своего гражданина и возвращает его домой. Без всяких "но". Так было год назад. Так было во время следующих обменов, возвращений и эвакуации. Так было, так есть и так будет всегда. Потому что Украина своих не оставляет", - написал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

При этом, как писало РБК-Украина, украинская сторона до сих пор не получила список лиц, которых удерживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также сообщалось, что в конце августа во время заседания ТКГ стороны достигли соглашения относительно списков удерживаемых лиц, готовящихся к обмену.

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обмен пленными, Зеленский
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