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Очередное преступление России: Украина отреагировала на отравление Навального

03.09.2020 / 17:18
Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Украина остро осуждает очередное преступление России.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на обнародование немецким правительством доказательств наличия следов яда из группы "Новичок" в организме российского оппозиционера Алексея Навального. Украина остро осуждает очередное преступление России.

Об этом говорится в заявлении украинского ведомства.

"Остро осуждаем очередной преступный акт российских властей, которые продолжают наступление на демократию и права человека в РФ и за рубежом", - подчеркнули в МИД.

В ведомстве убеждены, что международное сообщество должно должным образом отреагировать на эту "бесчеловечную расправу Кремля" над Навальным.

"Только единодушная твердая позиция, включая санкции, может заставить власти России прекратить совершать преступления, грубо нарушая права человека и разрушая правовые основы мироустройства как относительно ведущих оппозиционных политиков, так и целых государств", - добавили в украинском МИДе.

Напомним,  в немецком правительстве заявили о доказательствах отравления Навального химическим веществом из группы "Новичок". Присутствие яда в организме оппозиционера нашли немецкие военные.

На отравление Навального отреагировала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая заявила, что Германия ждет объяснений от властей России.

В то же время в России заявили, что заявления по поводу отравления Навального в Москве считают вмешательством во внутренние дела страны.

Источник

отравление, Россия, Навальный
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