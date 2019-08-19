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В Чернигове возле пешеходного моста расстреляли двух человек

19.08.2019 / 17:16
В Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации.

В Чернигове неизвестные возле пешеходного моста расстреляли двух человек, подозреваемых задержали в ходе спецоперации. Об этом полиция Черниговской области.

Сообщается, что накануне вечером в полицию обратились местные жители с информацией о стрельбе вблизи пешеходного моста. На месте полицейские обнаружили тела мужчины и женщины со следами насильственной смерти.

"По горячим следам полиция задержала двух мужчин, которые ехали на автомобиле, принадлежащем убитым. В ходе обыска у них обнаружили и изъяли оружие. Мужчины задержаны", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что открыты уголовные производства по части 3 статьи 289 Уголовного кодекса Украины - незаконное завладение транспортным средством, а также по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство. Назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Источник 

убийство, расстрел, Чернигов
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