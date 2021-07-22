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Митрополит Климент обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Черниговской области

22.07.2021 / 15:50
Митрополит Климент обсудил с представителями ОБСЕ религиозную ситуацию в Черниговской области
Источник: Центр информации УПЦ
итрополит рассказал о нападении на верующих и препятствовании крестному ходу УПЦ в Нежине 23 июня 2021 года

Митрополит УПЦ Нежинский и Прилуцкий Климент встретился с представителями миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, представители ОБСЕ интересовались процессом расследования преступлений, совершенных против прихожан Нежинской епархии.

Митрополит рассказал о нападении на верующих и препятствовании крестному ходу УПЦ в Нежине 23 июня 2021 года. Тогда украинские «патриоты» с флагами США атаковали крестный ход УПЦ в Нежине и спровоцировали драку. Самым активным участником нападения оказался Станислав Прощенко, который отстаивает интересы ПЦУ в этом регионе.

Отдельно мониторинговая миссия интересовалась участием в действиях представителей городского депутатского корпуса, и имело ли оно последствия для них.

Представители миссии спрашивали также о действиях провокаторов в соцсетях, особенно их интересовали призывы к физической расправе над верующими УПЦ.

Источник: Inpress.ua
черниговская область, ОБСЕ, УПЦ, Нежинская епархия
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