Нежинская епархия УПЦ подарила дом многодетной семье

Нежинская епархии УПЦ передала в дар многодетной семье дом в селе Сидоровка Черниговской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт orthodox.cn.ua, передачу дома осуществил председатель епархиального Отдела по делам семьи иерей Александр Гладыш.

Дом был приобретен за счет епархии, которая также помогла семье перевезти вещи из села Крути. Также священник передал семье продукты питания.

Как сообщалось ранее, Нежинская епархия УПЦ передала в центральную районную больницу Нежина оборудование для врачей и 2 тонны продуктов питания.