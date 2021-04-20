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ВОЗ ожидает, что ситуация с пандемией стабилизируется в ближайшие полтора года - эпидемиолог

20.04.2021 / 17:54
Появление вакцин против коронавирусной инфекции улучшило прогнозы развития пандемии; ВОЗ ожидает стабилизацию в ближайшие полтора года.

Об этом сообщила главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград на пресс-конференции в Укринформе.

"Прогноз намного лучше ввиду того, что появилась целая линейка очень разноплановых вакцин. Их сейчас из тех, которые официально используют на планете, есть 13. Если будет наращивание выпуска этих вакцин с большим охватом населения планеты, то сегодня составлен прогноз, свидетельствующий, что была самая большая, третья волна", - сказала Виноград.

По ее словам, ВОЗ прогнозирует стабилизацию ситуации в ближайшие полтора года с выводом COVID-19 в сезонное заболевание. В то же время она подчеркнула, что прогноз зависит от адекватного использования технологий сдерживания пандемии разными странами.

Виноград сообщила, что, исходя из имеющихся данных, создался слой людей, которые имеют защиту за счет постинфекционного иммунитета. Всего к концу этого года 100 стран планируют достичь показателя наличия иммунитета против COVID-19 у 60% населения.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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