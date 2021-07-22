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В УПЦ издали новую книгу митрополита Антония (Паканича)

22.07.2021 / 16:20
В УПЦ издали новую книгу митрополита Антония (Паканича)
Источник: Центр информации УПЦ
Издание содержит много иллюстраций и рассчитана на широкий круг читателей, независимо от возраста, образования, уровня восприятия

В Украинской Православной Церкви ко дню тезоименитства митрополита Бориспольского и Броварского Антония вышла его новая книга «Через испытания».

Как сообщает Центр информации УПЦ, 150-страничное издание содержит избранные публикации архиерея за период с 2019 по 2021 год.

«Видеть волю Божию в испытаниях призывает автор. Как не потерять здоровый христианский оптимизм? Где найти силы идти вперед? Как снискать трезвомыслие и рассудительность? На эти и другие вопросы отвечает Управляющий делами УПЦ», - говорится в аннотации к книге.

В книге рассказывается: о том, как сохранять мирный дух в любой ситуации; о том, кого защищает Господь; о правилах жизни преподобных печерских; о духовной мудрости; о том, какой поступок самый мужественный и другое.

Издание содержит много иллюстраций и рассчитана на широкий круг читателей, независимо от возраста, образования, уровня восприятия.

 

Источник: Inpress.ua
книга, УПЦ, митрополит Антоний
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