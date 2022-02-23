В УПЦ вышла книга митрополита Антония о преподобном Кукше Одесском

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) выпустил книгу об известном подвижнике и старце ХХ века Кукше Одесском.

Как сообщает Центр информации УПЦ, книга «Новомученики и исповедники ХХ века. Преподобный Кукша Одесский» рассказывает о исповедническом пути преподобного, гонения на Церковь в советское время и сталинские репрессии.

«Для православного человека дороги все святые. Обстоятельства жизни подвижников былых времен могут казаться нам легендарными, невероятными, потому что мы живем в совершенно иных условиях. Но Бог не отдалился от человека в ХХ или в ХХІ веке. Он действует одинаково во все эпохи. Меняется язык, появляются проблемы, которых не было ранее, однако способ их решения остается тем же: сквозь призму евангельских истин. Мы сегодня имеем не менее оснований для веры и исповедничества, чем апостолы, так как тоже живем в эпоху святых отцов. И опыт жизни в Боге наших современников чрезвычайно важен и драгоценен», - отметил митрополит Антоний в предисловии к книге.

Издание рассчитано на широкий круг читателей, независимо от возраста и образования.

В книге также приводятся редкие фотографии и документы, связанные с жизнью преподобного Кукши Одесского, и молитвы к нему.

Как сообщалось ранее, первая книга серии «Киевские новомученики» вышла летом 2021 года. Издание рассказывает о жизни, вере и служении протоиерея Александра Глаголева - выдающегося ученого, известного киевского пастыря начала ХХ века, прославленного в лике святых Киевской епархии УПЦ в 2019 году.