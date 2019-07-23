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Издана новая книга управляющего делами УПЦ «Испытание веры»

23.07.2019 / 11:09
Издана новая книга управляющего делами УПЦ «Испытание веры»
Книга митрополита Антония Источник: Центр информации УПЦ
Книгу «Испытание веры» можно приобрести в Киево-Печерской Лавре

Ко дню ангела управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Антония (Паканича) издана его новая книга «Испытание веры».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», 335-страничное издание содержит избранные статьи архиерея, написанные в период с 2017 по 2019 год.

«Эти года стали переломными не только для Украинской Православной Церкви, но и для всего православного мира. Верующие и духовенство прошли через множество испытаний и выстояли. Главным для каждого стало испытание его веры. О верности, мужестве, любви, смирении и красоте – сокровенные мысли автора, благодаря которым читатель сможет лучше ощутить дух времени, его вызовы», – сказано в аннотации.

Всего в книге около 30 статей – «Как отличить настоящую веру от ненастоящей?», «Как мы удираем от Бога», «Почему люди уходят в раскол», «Троянский конь раскольников», «Вавилонская башня, обреченная на крушение», «"Титаник" в церковном мире», «Святой, которого я знал» и другие.

Издание рассчитано на широкий круг читателей.

Книгу «Испытание веры» можно приобрести в Киево-Печерской Лавре.

Источник: Inpress.ua
книга, УПЦ, Митрополит Антоний
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