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ОБСЕ: с начала "хлебного перемирия" зафиксировано 75 нарушений режима тишины

23.07.2019 / 10:46
С начала суток, 21 июля, когда было объявлено "хлебное перемирие", Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений режима прекращения огня.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

"В период между 00:01 и 16:00 21 июля Миссия зафиксировала в общей сложности 75 нарушений режима прекращения огня (3 взрыва, 21 снаряд и 51 выстрел из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия)", - сказано в сообщении.

Наблюдатели уточнили, что почти все обстрелы (74, в том числе 2 взрыва) были зафиксированы в период между 00:01 и 8:00 по территории Луганской области, в районах к востоку от Попасной (подконтрольной правительству), и вблизи Золотого (подконтрольное правительству).

В период между 8:01 и 12:00 СММ зафиксировала 1 взрыв в Донецкой области, неподалеку от Авдеевки (подконтрольна правительству).

В период между 12:01 и 16:00 не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Напомним: 21 июля пресс-центр Операции объединенных сил сообщил, что на Донбассе с полуночи не произошло ни одного обстрела позиций ООС.

Факты беспокоящего огня противника были зафиксированы вблизи населенных пунктов Гранитное, Лебединское, Пески, Талаковка, Павлополь, Новотроицкое, Красногоровка, Водяное, Богдановка, Пищевик, Марьинка, Счастье, Артема, Новолуганское, Луганское, Попасная, Новоалександровка, Екатериновка и Новозвановка.

17 июля в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Источник 

нарушения, ОБСЕ, хлебное перемирие
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