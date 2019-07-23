Предстоятель УПЦ открыл Всеукраинский православный молодежный фестиваль

Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий 22 июля торжественно открыл Всеукраинский православный молодежный фестиваль «ORTHOFEST», который уже второй год подряд проходит под Киевом.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел, на фестиваль прибыли более 300 участников в возрасте от 16 до 35 лет со всех областей Украины.

Его Блаженство поздравил молодежь и призвал с пользой провести эти дни.

Глава Синодального молодежного отдела, архиепископ Обуховский Иона поблагодарил Предстоятеля за молитвы и постоянную поддержку любых инициатив по работе с молодежью, благодаря чему молодежное движение в Украине развивается и приобретает новые интересные формы.

Фестиваль продлится до 27 июля и завершится участием всех участников в крестном ходе ко Дню крещения Руси от Владимирской горки до Киево-Печерской Лавры.

В течение 5 дней работы запланированы лекции известных богословов, мини-беседы со священнослужителями, экологическая лаборатория, мастер-классы по рукоделию, спортивные игры и занятия, а также выступления популярных музыкальных коллективов.

Фестиваль проводится Синодальным отделом Украинской Православной Церкви по делам молодежи по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.