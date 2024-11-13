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Федоров: Якщо ви постраждали від дій росії — подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через застосунок "Дія"

04.12.2024 / 16:25
Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини росії вже у 2025 році.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров за результатами зустрічі з командою міжнародного Реєстру збитків для України.

Зазначається, що у міжнародному реєстрі запрацюють всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих рф.

Також, за словами міністра, у застосунку "Дія" з'являться заяви про репарації для тих, хто змушений був покинути свій дім, постраждав унаслідок війни, втратив автомобілі та зазнав інших видів збитків. Зазначається, що ще у квітні спеціалісти почали збирати інформацію про знищене житло до реєстру.

За словами очільника Мінцифри, найбільше заяв отримали з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій росії — подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через застосунок "Дія". Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", - резюмував Федоров.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

  • бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;
  • артилерійський обстріл;
  • повітряна атака;
  • окупація населеного пункту;
  • руйнування Каховської ГЕС.
Федоров
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