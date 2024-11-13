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Єрмак: Сім країн Європи планують збільшити постачання боєприпасів в Україну

28.11.2024 / 11:14
Сім країн Європи планують збільшити допомогу Україні вже найближчими місяцями. Зокрема, йдеться про постачання боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну заяву глав урядів Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Норвегії, Польщі і Швеції та керівника ОП Андрія Єрмака у Telegram.

Прем'єр-міністри зазначили, що Україна має бути в змозі протистояти російській агресії, щоб забезпечити всеосяжний, справедливий та міцний мир.

"Найближчими місяцями ми посилимо нашу підтримку, у тому числі українській оборонній промисловості, і інвестуватимемо в забезпечення більшої кількості боєприпасів для України", - сказано в заяві.

Також країни запевнили, що віддані зміцненню стримування та оборони проти звичайних та гібридних атак, а також розширенню санкцій проти росії та проти тих, хто підтримує російську агресію.

Керівник ОП Андрій Єрмак подякував країнам Балтії, Північної Європи та Польщі, "які, як справжні друзі, стійко стоять на боці України з перших днів російського вторгнення".

Єрмак
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