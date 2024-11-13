Соціологічне дослідження показало, хто є фаворитом на можливих виборах президента України

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Центру "Соціальний моніторинг".

"Це перше соціологічне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення рф, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни", - йдеться у повідомленні.

Респондентів спитали "якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували?" Відповіді були такими:

Валерій Залужний - 27%,

Володимир Зеленський - 16%,

Петро Порошенко - 7%,

Кирило Буданов - 6%,

Дмитро Разумков - 4%,

Юлія Тимошенко - 4%,

Андрій Білецький - 3%,

Сергій Притула - 2%,

Віталій Кличко - 2%,

Олексій Арестович - 1%,

Юрій Бойко - 1%,

Володимир Гройсман - 1%

Інший кандидат - 3%.

15% опитаних було важко відповісти. 10% узагалі б не брали участь у виборах.

Також соціологи запитали "якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали?" Відповідь була такою:

Валерій Залужний - 15%,

Кирило Буданов - 12%,

Володимир Зеленський - 6%,

Сергій Притула - 4%,

Дмитро Разумков - 3%,

Петро Порошенко - 3%,

Юлія Тимошенко - 3%,

Андрій Білецький - 3%,

Віталій Кличко - 2%,

Володимир Гройсман - 2%,

Олексій Арестович - 2%,

Юрій Бойко - 2%,

інший кандидат - 3%.

27% відповіли, що їм важко сказати, кого б вони обрали. 14% не голосували б.

Загальна ситуація така:

Валерій Залужний - 42%,

Володимир Зеленський - 22%,

Кирило Буданов - 18%,

Петро Порошенко - 10%,

Дмитро Разумков - 7%,

Юлія Тимошенко - 6%,

Сергій Притула - 6%,

Андрій Білецький - 6%,

Віталій Кличко - 4%,

Олексій Арестович - 3%,

Юрій Бойко - 3%,

Володимир Гройсман - 2%.

Соціологічне дослідження проведено Центром "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services методом телефонного інтерв'ю серед 1200 респондентів. Дослідження проводилось з 15 по 21 листопада 2024 року. Ймовірність похибки опитування складає 1,8-2,9%.