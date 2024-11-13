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Соціологічне дослідження показало, хто є фаворитом на можливих виборах президента України

27.11.2024 / 17:27
На можливих виборах президента України фаворитом є колишній головнокомандувач та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Центру "Соціальний моніторинг".

"Це перше соціологічне дослідження, проведене з початку широкомасштабного вторгнення рф, яке демонструє електоральні схильності українців під час великої війни", - йдеться у повідомленні.

Респондентів спитали "якби найближчої неділі відбувалися вибори президента України, за кого б ви проголосували?" Відповіді були такими:

  • Валерій Залужний - 27%,
  • Володимир Зеленський - 16%,
  • Петро Порошенко - 7%,
  • Кирило Буданов - 6%,
  • Дмитро Разумков - 4%,
  • Юлія Тимошенко - 4%,
  • Андрій Білецький - 3%,
  • Сергій Притула - 2%,
  • Віталій Кличко - 2%,
  • Олексій Арестович - 1%,
  • Юрій Бойко - 1%,
  • Володимир Гройсман - 1%
  • Інший кандидат - 3%.

15% опитаних було важко відповісти. 10% узагалі б не брали участь у виборах.

Також соціологи запитали "якби можна було вказати ще одного кандидата, кого б ви обрали?" Відповідь була такою:

  • Валерій Залужний - 15%,
  • Кирило Буданов - 12%,
  • Володимир Зеленський - 6%,
  • Сергій Притула - 4%,
  • Дмитро Разумков - 3%,
  • Петро Порошенко - 3%,
  • Юлія Тимошенко - 3%,
  • Андрій Білецький - 3%,
  • Віталій Кличко - 2%,
  • Володимир Гройсман - 2%,
  • Олексій Арестович - 2%,
  • Юрій Бойко - 2%,
  • інший кандидат - 3%.

27% відповіли, що їм важко сказати, кого б вони обрали. 14% не голосували б.

Загальна ситуація така:

  • Валерій Залужний - 42%,
  • Володимир Зеленський - 22%,
  • Кирило Буданов - 18%,
  • Петро Порошенко - 10%,
  • Дмитро Разумков - 7%,
  • Юлія Тимошенко - 6%,
  • Сергій Притула - 6%,
  • Андрій Білецький - 6%,
  • Віталій Кличко - 4%,
  • Олексій Арестович - 3%,
  • Юрій Бойко - 3%,
  • Володимир Гройсман - 2%.

Соціологічне дослідження проведено Центром "Соціальний моніторинг" на замовлення American Political Services методом телефонного інтерв'ю серед 1200 респондентів. Дослідження проводилось з 15 по 21 листопада 2024 року. Ймовірність похибки опитування складає 1,8-2,9%.

Зеленський, Залужний, дослідження
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