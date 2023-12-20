Войти | Зарегистрироваться
22:53

четверг,
21 декабря
Онлайн
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

72% українців негативно поставилися б до можливої відставки Залужного, - опитування

21.12.2023 / 15:23
92% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, 72% опитаних негативно поставилися б до його можливої відставки. Українці розділилися порівну в оцінці того, чи справді між президентом Володимиром Зеленським та Залужним є конфлікт.

Про це свідчать дані нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Зазначається, що 72% українців негативно поставилися би до рішення президента Володимира Зеленського відправити Залужного у відставку.

Лише 2% респондентів поставилися до цього рішення позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку.

Соціологи зазначають, що навіть серед респондентів, які довіряють Зеленському, 71% поставилися би негативно до рішення звільнити Залужного, і лише 3% поставилися би до цього позитивно.

Також негативно сприйняли б цю кадрову заміну у всіх регіонах України.

Українці розділилися порівну в оцінці того, чи справді між президентом Володимиром Зеленським та Залужним є конфлікт.

Загалом у те, що між президентом та головнокомандувачем можуть бути певні розбіжності, вірять трохи менше половини українців — 43%. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними.

Взагалі не вважають, що є певний конфлікт — 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою.

"Українці розраховують на злагоджену і конструктивну співпрацю між військовим командуванням та політичним керівництвом країни. Можемо бачити, що Залужний зберігає високу суспільну довіру і загалом українці несприйнятливі до критики, яка може лунати. І враховуючи поточну ситуацію з суспільною підтримкою різних інституцій, така критика проти Залужного, скоріше негативно позначиться не на ньому, а на загалом політичній владі України", - коментують у КМІС.

опитування, Зеленський, Залужний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
21 декабря
20 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.