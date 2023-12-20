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Прикордонники розповіли, скільки чоловіків призовного віку виїжджають з України

21.12.2023 / 14:21
За добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку.

Такі дані озвучив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Ігор Матвійчук на брифінгу у середу, 20 грудня.

За його словами, більше всього виїжджає водіїв вантажних перевезень (45%), супроводжуючих осіб з інвалідністю (15%), а також самі особи з інвалідністю і багатодітних чоловіків (5-6%). За системою Шлях як волонтери щоденно виїздять 150-200 чоловіків.

"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо", – зазначив Матвійчук і додав, що ця система потребує вдосконалення.

Окрім цього значна частина чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби (7-8%).

Він також навів приклад випадку, свідками якого були прикордонники,  – зміни статі за документами.

"Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював", – розповів Матвійчук.

кордон, Матвійчук
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