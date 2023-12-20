Прикордонники розповіли, скільки чоловіків призовного віку виїжджають з України

Такі дані озвучив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України полковник Ігор Матвійчук на брифінгу у середу, 20 грудня.

За його словами, більше всього виїжджає водіїв вантажних перевезень (45%), супроводжуючих осіб з інвалідністю (15%), а також самі особи з інвалідністю і багатодітних чоловіків (5-6%). За системою Шлях як волонтери щоденно виїздять 150-200 чоловіків.

"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо", – зазначив Матвійчук і додав, що ця система потребує вдосконалення.

Окрім цього значна частина чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби (7-8%).

Він також навів приклад випадку, свідками якого були прикордонники, – зміни статі за документами.

"Чоловік призовного віку змінив у РАГСі документи: був Антон, став – Тоня. Але насправді стать він не змінював", – розповів Матвійчук.