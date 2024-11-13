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США: КНДР готується передати росії ще більше балістичних ракет

28.11.2024 / 10:12
Сполучені Штати заявили в ООН про намір режиму Північної Кореї передати росії нові балістичні ракети – на додаток до понад сотні вже поставлених, які рф уже застосувала по українських містах.

З відповідною заявою виступив у середу на засіданні Ради безпеки ООН заступник постпреда США Роберт Вуд, передає власний кореспондент Укрінформу.

«КНДР готується передати ще більше балістичних ракет», - зауважив представник Сполучених Штатів.

У цьому зв’язку він зазначив, що Пхеньян раніше незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

«Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя», - зазначив Вуд.

Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в конфлікт вводиться велика кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

Взамін, за його словами, росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

Водночас представник США звернув увагу, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та «невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту».

Він також звернув увагу, що кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку.

США, КНДР, ракети
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