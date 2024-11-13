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МО Британії: Масштаби військових втрат продовжують напружувати російську військово-медичну систему

28.11.2024 / 14:21
Масштаби поранень серед російських військових на фронті в Україні напружують російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії про російсько-українську війну в середу, повідомляє "Європейська правда".

Британські оглядачі нагадують, що російське незалежне агентство Astra News повідомило 14 листопада про бунт, який через неналежне медичне обслуговування вчинили десятки поранених російських солдатів у Новосибірську.

Солдати з 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу поскаржилися на жорстоке поводження з боку командира частини і не захотіли повертатися на фронт без належного лікування.

Кажуть, що вони побили вікна і пошкодили казарми, а 10 солдатів втекли з частини.

Нестача бронетехніки і постійна загроза застосування безпілотних літальних апаратів призводить до значних затримок з евакуацією поранених російських солдатів, йдеться в огляді.

Це майже напевно збільшує ймовірність отримання більш серйозних поранень і вищого рівня смертності серед тих, кого врешті-решт евакуюють.

За даними українського Генерального штабу, з лютого 2022 року росія зазнала понад 700 тисяч втрат, з яких приблизно 500 тисяч російських військовослужбовців були поранені.

Майже напевно, що такі масштаби втрат продовжують напружувати російську військово-медичну систему на всіх рівнях медичної допомоги, спричиняючи значні логістичні проблеми і призводячи до нестачі медичного персоналу.

Ці проблеми, ймовірно, зберігатимуться щонайменше протягом наступних трьох місяців, оцінили у Міноборони Британії.

Міноборони Британії
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