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В УПЦ издали книгу митрополита Антония о священномученике Александре Глаголеве

31.07.2021 / 12:00
В УПЦ издали книгу митрополита Антония о священномученике Александре Глаголеве
Источник: Центр информации УПЦ
Текст книги сопровождают цветные иллюстрации и отреставрированные фотографии

В УПЦ издали книгу «Киевские новомученики. Священномученик Александр Глаголев», написанную митрополитом Антонием (Паканичем).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на портал «Православная жизнь», издание рассказывает о жизни, вере и служении протоиерея Александра Глаголева – выдающегося ученого, известного киевского пастыря начала ХХ века, прославленного в лике святых Киевской епархии в 2019 году.

«Кого представляют себе люди, когда слышат о святых? Задайте этот вопрос любому прохожему на улице – и вам наверняка ответят, что речь идёт о каких-то старых отшельниках, живших вдали от всех. Но как вы отреагируете, если узнаете, что святой может оказаться вашим современником, жить в одном с вами городе, ходить по одним с вами улицам и даже покупать какие-то подарки для жены и троих детей?. А что вы скажете о святом учёном, профессоре, знающем 18 классических и европейских языков, читающем Библию на древнееврейском, разбирающимся в таких филологических и культурологических тонкостях, о которых другие даже не слышали? Если хотите узнать такого святого – не жителя пустыни, исчезнувшей с географических карт 1000 лет назад, а современника-киевлянина, перед вами – священномученик Александр Глаголев», – пишет в предисловии митрополит Антоний.

В издании опубликованы биографические сведения о святом, освещены его научные труды и пастырская деятельность, раскрыты подробности последних лет и дней жизни, предлагается множество документальных свидетельств и воспоминаний – родных, друзей, современников и потомков отца Александра.

Текст книги сопровождают цветные иллюстрации и отреставрированные фотографии.

Как сообщалось, в апреле 2021 года митрополит Антоний (Паканич) создал документальный фильм о священномученике Александре Глаголеве.

Митрополит Антоний передал в церковно-археологический музея Киевской Духовной Академии личные вещи святого Александра Глаголева.

***Священномученик Александр Глаголев - профессор Киевской духовной академии, известнейший православный священник в истории Киева в ХХ веке.

Священный Синод Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 принял решение причислить профессора протоиерея Александра Глаголева к лику местночтимых святых Киевской епархии.

День памяти священномученика Александра Глаголева, пресвитера - 12/25 ноября.

Источник: Inpress.ua
книга, святой, УПЦ, митрополит Антоний
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